Suspeita de matar pai e filho em Floriano confessa crime em rede social

Uma mulher, identificada como Francineia Guedes Rodrigues, que é a principal suspeita de matar pai e filho em Floriano no último fim de semana, confessou o crime em uma publicação nas redes sociais. Na postagem, ela diz que encomendou os homicídios para vingar o assassinato de seu pai.



O duplo homicídio aconteceu no último dia 11 e os corpos das vítimas foram encontrados próximos à cidade cenográfica de Floriano. Na publicação, Francineia diz “muitos acharão que foi bom aquela coisa ter morrido, não vou pedir desculpas para a família e nem amigo pelo que eu fiz com o filho dele, mas lá na hora era eu ou ele e ele lá tinha atirado no meu amigo, que não tem nada a ver. Aí você sabe, foi o coração a mil e todos têm seu dia de glória e seu dia de turbulência”.



Foto: Reprodução/Facebook

Em um post anterior, feito no dia 13, a mulher explicou a motivação do crime e disse que o homem preso pela PM após o crime, suspeito de ser o executor das vítimas, nada tinha a ver com o ocorrido. Francineia escreveu: “aquela alma sebosa matou meu pai e queria matar eu e meus irmãos. Ele já chegou a matar o pai de um amigo, ele era uma desgraça, mas morreu. Foi eu, meu parceiro não tem culpa, ele não fez nada, eu que fiz, mas fiz por vingança e o filho dele só morreu porque queriam me matar lá na hora e se meteu onde não coube. Ele estava armado também, eu só fui mais rápida”.

A Polícia Civil informou que anexou os prints das postagens de Francineia aos autos do inquérito e que encaminhou à Justiça um pedido de prisão da suspeita. De acordo com o delegado Bruno Oliveira, da Delegacia Regional de Floriano, Francineia já tinha outra passagem pela polícia, por crimes cometidos em Uruçuí. “Estamos a sua procura porque a confissão nós já temos e vamos anexar tudo como prova material do crime”, explicou o delegado.

Maria Clara Estrêla