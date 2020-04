Homem é investigado por tentar comprar auxílio emergencial de piauienses

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP) identificou um homem acusado de tentar comprar o auxílio emergencial de beneficiários piauienses. Natural de Demerval Lobão, ele trabalha em uma autoescola e, segundo o secretário Fábio Abreu, fez a proposta de compra dos benefícios em um grupo de WhatsApp. Os prints da conversa chegaram até a polícia que iniciou as apurações e conseguiu localizá-lo e identifica-lo.



A SSP não divulgou nomes nem valores que ele estaria disposto a pagar para poder receber os auxílios emergenciais no lugar dos reais beneficiários. Todas estas informações foram encaminhadas para a Polícia Federal, uma vez que se trata de crime cometido no âmbito de um programa do governo federal, sendo, portanto, competência da PF prosseguir com a investigação.

Mas para o secretário Fábio Abreu, a simples conduta de negociar o benefício já é classificada como “indecente”. “Ressaltamos aqui para a população, principalmente aqueles que são detentores desse direito, que não o vendam. Não façam nenhum tipo de negociação ou antecipação com esse benefício. Você está cometendo crime e quem compra, principalmente”, destacou o secretário de Segurança.



A Polícia Federal ainda não se manifestou acerca deste caso.

Quem tem direito

Têm direito a receber o auxílio emergencial do Governo Federal os trabalhadores informais, microeempreendedores individuais, autônomos e desempregados. O objetivo do programa é basicamente fornecer proteção emergencial a esta parcela da população em período de crise sanitária e pandemia. Para aqueles que já estão cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico), ou recebe o Bolsa Família, o benefício será pago automaticamente. Já para quem não está no CadÚnico, é preciso se cadastrar pelo aplicativo ou no site do Auxílio Emergencial.

A solicitação será analisada mediante consulta do CPF e pode ser acompanhada pelo próprio aplicativo. Assim que o cadastro for confirmado e se o usuário não possuir conta na CAIXA ou Banco do Brasil, será gerado um código que deverá ser utilizado para acesso a sua Conta Poupança Social pelo aplicativo Caixa TEM.

Maria Clara Estrêla