Sorte Premiada: Quadrilha é presa por aplicar golpes através de SMS

O termo estrangeiro Phishing é usado para designar ações criminosas por meio da internet ou meios eletrônicos para conseguir senhas bancárias e dados pessoais das vítimas. Segundo a Polícia Civil, as quadrilhas especializadas nesse tipo de crime se passam por instituições respeitáveis para conseguir ter acesso aos dados vítimas.

Delegado Matheus Zanatta, Gerente de Polícia Especializada. (Foto: Arquivo O Dia)



No caso do Piauí, o bando entrava em contato com as vítimas por meio de mensagens SMS e se passavam por uma central de pagamento de prêmios. A quadrilha chegava a enviar aproximadamente 26 mil mensagens de textos por mês, para angariar suas vítimas.

De acordo com o Delegado Matheus Zanatta, Gerente de Polícia Especializada, a quadrilha era formada também por “laranjas”, que forneciam suas contas e atuavam na história como sendo os gerentes das agências bancárias que efetuariam o pagamento do bilhete premiado, para não levantar suspeitas para as vítimas.

“A quadrilha era extremamente sofisticada, aplicava golpes sabendo minúcias de taxas e do funcionamento de caixas eletrônicos, sequência lógica das teclas de cada caixa para cada procedimento bancário, capaz de conduzir a vítima inequivocamente a fazer as transferências. A quadrilha investia muito em engenharia social, conseguia dados como CPF, endereço e demais informações das vítimas”, explica o delegado.

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha fantasiava uma história, construída com base na vida social da própria vítima por meio das redes sociais e ludibriava a vítima até que essa fosse a um caixa eletrônico e fizesse um depósito para, enfim, ter acesso a um prêmio que foi iludida a acreditar que seria seu.

A ação é desenvolvida e coordenada pela Gerência de Polícia Especializada, da Delegacia Geral de Polícia Civil. Participam da operação a Gerência de Polícia do Interior, as delegacias de Luís Correia e Buriti dos Lopes, Delegacia de Homicídios Tráfico e Latrocínio da Planície Litorânea, Depatri, Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. A investigação contou com o apoio também da Diretoria de Inteligência da SSP.