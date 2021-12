Sindicato dos Delegados abrirá inquérito para apurar conduta de advogados na Central

O Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Piauí (Sindepol) emitiu nota de repúdio à ação de supostos advogados na Central de Flagrantes de Teresina após a prisão do advogado Marcus Nogueira, envolvido em acidente com morte em Teresina. Nos vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível um grupo de pessoas discutindo com os agentes e com o delegado Danilo Barros, pedindo a soltura de Nogueira, que é presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB-PI .

Na nota assinada pelo delegado Higgo Martins, o Sindepol informou que vai abrir um inquérito policial para identificar e responsabilizar os advogados envolvidos no tumulto. Após a identificação, a entidade irá apresentar denúncia no Conselho de Ética da OAB-PI.



Confusão na Central de Flagrantes se deu após prisão do advogado Marcus Nogueira - Foto: O Dia

Além da abertura de inquérito, o Sindepol anunciou também que se reunirá na segunda-feira com o Delegado Geral para discutir sobre as medidas de segurança na Central de Flagrantes e demais unidades policiais, solicitando a restrição no acesso às dependências da unidade somente a servidores e a quem estiver em atendimento.

“Prestamos solidariedade ao delegado [Danilo Barros], aos demais servidores da Central e também à família da vítima que perdeu a vida no acidente envolvendo o advogado que foi preso”, finaliza o Sindepol em nota.

