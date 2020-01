Silvio Mendes prega cautela e evita consolidar destino político

Apontado como um dos no­mes que estará na disputa pelo Palácio da Cidade em 2020, o ex-prefeito Silvio Mendes (Sem Partido) continua man­tendo cautela ao falar sobre as articulações que antecedem o período eleitoral. Apesar de confirmar diálogos com líderes partidários, inclusive da oposi­ção ao prefeito Firmino Filho, Silvio diz que ainda não é o momento de tratar sobre a dis­puta eleitoral.



“Não tenho nenhuma ansie­dade e não estou construindo candidatura. Vamos ver como é que as coisas vão se desenvol­ver”, disse.

Sobre os recentes encontros com os presidentes do PTB, João Vicente Claudino; e do PSD, Júlio César; Silvio ex­plica que possui uma relação de amizade com os dois, fator que motivou os diálogos, que repercutiram bastante no meio político nos últimos dias. As duas siglas já manifestaram in­teresse em contar com Silvio Mendes para a disputa pelo Palácio da Cidade, no próximo mês de outubro.

“São dois amigos de mui­tos anos. Conversamos sobre vários assuntos, de interesse pessoal meu e deles, e, natural­mente, em determinados mo­mentos, falamos sobre as pró­ximas eleições, em Teresina. A conversa é muito mais provo­cada pela relação de amizade, acima do interesse político de qualquer natureza. Conversa ampla, sobre vários assuntos, não só política”, explicou Silvio.

O ex-prefeito também teceu elogios aos candidatos lide­ram as pesquisas de intenção de votos na capital, e disse que não tem problemas de relacio­namento com nenhum grupo político na capital.

“O Pessoa é meu amigo pes­soal, de muitos anos. Fábio Abreu, não posso dizer que sou amigo, mas respeito e admiro, acho que ele tem conseguido trabalhar, apesar das dificulda­des. Não tenho problema com ninguém, seja dos partidos da base do Firmino ou de quem se coloca como oposição a ele. Somos duas pessoas diferentes, distintas”, ressaltou.

Retorno ao PSDB

Silvio Mendes também res­salta que o ‘caminho natural’ ainda é o retorno aos quadros do PSDB, como defende pre­sidente estadual da sigla, Lu­ciano Nunes. Apesar disso, o ex-prefeito continua a pregar cautela e diz que ainda não é o momento de definir o seu destino partidário. “Acho que a análise dele está correta, mas não tenho nenhuma ansiedade nesse sentido”, pontuou.

