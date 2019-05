Sete adolescentes fogem do CEM serrando as grades do alojamento

Sete adolescentes em conflito com a lei fugiram do Centro Educacional Masculino (CEM) na madrugada desta quinta-feira (23), após serrarem as grades do alojamento onde estavam recolhidos. Eles cumpriam medida socioeducativa no pavilhão A e conseguiram escapar pulando os muros do centro educacional. A coordenação do CEM rebateu informações que circulam dando conta de que nove adolescentes teriam fugido e de que eles teriam rendido um agente.





Foto: Arquivo O Dia

De acordo com a coordenadora, Sheila Batista, ainda não há informações sobre para onde os adolescentes tenham fugido. “Ninguém nem percebeu a movimentação na hora. Na verdade a guarda só veio se dar conta de que havia internos faltando agora pela manhã, quando encontraram as grades serradas. Já acionamos a Polícia Militar e as buscas estão sendo feitas”, explicou o Sheila.

A Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania (Sasc) está apurando como o objeto usado para serrar as grades do alojamento foi colocado dentro do Centro Educacional. A Diretoria de Medida Socioeducativa da Secretaria falou em abertura de sindicância para apurar se teria havido ou não algum envolvimento de funcionários do CEM.

Maria Clara Estrêla