Servidores do INSS recebiam até R$ 3 mil de propina por benefício concedido

Os servidores do INSS alvos da Operação Bússola, deflagrada nesta terça-feira (09) pela Polícia Federal contra grupos criminosos que atuavam em fraudes em aposentadorias rurais no Piauí, recebiam até R$ 3 mil por cada benefício fraudulento concedido, contataram as investigações que tiveram início a cerca de um ano. Ao todo, oito servidores tiveram a prisão decretada.

De acordo com o delegado Lucimar Cabral, chefe da delegacia de crimes previdenciários da Polícia Federal, explicou que os beneficiários realizavam empréstimos consignados de até R$ 11 mil para arcar com as despesas com os intermediários, advogados e servidores envolvidos no esquema criminoso.

Foto: Maria Clara Estrêla / O Dia

“Os servidores normalmente recebem R$ 2.500 a R$ 3 mil por benefício. Dos R$ 10 mil, R$ 11 mil que é sacado (do empréstimo realizado), os servidores ficam com essa parte, o advogado fica com outra parte e os intermediários. O valor é diluído entre quem participou da fraude”, explicou o delegado.

Os levantamentos realizados pela PF já identificou que o esquema já concedeu benefício fraudulento a quase 2 mil pessoas, o que representa um prejuízo de R$ 55 milhões aos cofres do INSS. “Durante as investigações analisamos uma amostragem do que esses servidores concederam de aposentadoria rural por idade e já conseguimos provar que 1.975 benefícios foram concedido por documentação falsa. Analisamos o processo concessório e constatamos que os documentos que estavam dentro do processo eram falsos”, afirmou Lucimar Cabral.

A Polícia Federal identificou que o esquema era realizado por pequenos grupos de advogados independente, mas que possuíam determinados pontos em comuns. “São várias grupos, várias organizações que têm alguns pontos em comuns. Têm alguns advogados que só tem acesso a um servidor, outro tem acesso a dois, três servidores. Um advogado as vezes não sabe da existência do outro no esquema. São grupos de advogados independentes”, comentou.

