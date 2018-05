Senadores e deputados federais têm foro privilegiado restringido pelo STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por unanimidade nesta última quinta-feira (3) restringir o foro privilegiado a deputados federais e senadores. Com a decisão, a corte passará a processar e a julgar somente os crimes que tenham sido cometidos no exercício e em razão do mandato.

Para a cientista política Bárbara Johas, a decisão do STF permite que os parlamentares sejam investigados sem que necessariamente tenham que passar por todos os trâmites e burocracias relativas ao foro, ou seja, que a Polícia Federal (PF) poderá empreender investigações sobre os deputados e senadores que antes eram necessários. Para ela, os efeitos efetivos da decisão do Supremo só serão observadas quando colocadas efetivamente em prática.



Foto: Lula Marques/Fotos Públicas



“Na medida que o STF entende dessa maneira e se essa decisão for levada a cabo, significa que deputados e senadores, assim como qualquer cidadão, pode ser investigado e seguido os trâmites comuns de investigação. A questão é que, embora haja a decisão e ela seja importante, as consequências práticas teremos que aguardar na medida em que essa decisão precisa ser colocado em prática durante os processos de investigação de parlamentares”, explicou a cientista política.

Para casos que já estão em julgamento no Supremo, cada ministro irá decidir se enviará o inquérito para outra instância. Outra decisão foi que os casos em tramitação na corte que estiverem em fase de intimação para as alegações finais, posterior a colheita de provas, não poderão mudar de instância, ainda que o político renuncie ao mandato.

“Atinge diretamente muitos dos congressistas, então existem muitos senadores e deputados que estão se valendo do foro privilegiado e que estão envolvidos em várias investigações de corrupção, obviamente vai ter um movimento muito forte desses sujeitos para barrar a decisão do STF”, pontuou Bárbara Johas.

Decisão só atinge 0,4% dos que detêm direito ao foro privilegiado no Piauí



A mudança afeta um total de 594 parlamentares, entre senadores e deputados. Segundo levantamento realizado pela Folha de São Paulo, 58.660 pessoas possuem atualmente o direito ao foro privilegiado no país. Desse modo, a decisão do Supremo só teria o alcance de 1% do total dessas pessoas que possuem foro assegurado pela legislação.

No Piauí, 3.252 ocupantes de funções públicas possuem a prerrogativa especial de julgamento pelas instâncias superiores da Justiça, quinto maior contingente nacional. Com a novo entendimento do STF, os dez deputados federais e três senadores da bancada piauiense perdem o direito ao foro, algo em torno de 0,4% do total de autoridades do estado que detém o benefício judicial.



Foto: Fotos Públicas

Segundo dados do Supremo em Números, da FGV Direito Rio, de janeiro de 2011 a março de 2016, apenas 5,8% das decisões em inquéritos do STF foram desfavoráveis aos investigados, com a abertura de ação penal, e que menos de 1% desses réus foram condenados. Para a cientista política, a decisão, se efetivada, irá acelerar o processo de muitas investigações.

“O foro privilegiado dificulta em demasia o processo de investigação, os trâmites são muitos lentos, então tudo isso dificulta que pessoas envolvidas em escândalos de corrupção sejam condenados”, declarou a cientista política Barbara Johas.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia