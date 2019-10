Semi-reboque desprende de veículo e provoca acidente na BR 343

Quatro carros se envolveram em um acidente registrado nesta terça-feira (04), na BR 343, trecho que liga Teresina ao município de Altos.



De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência se trata de uma colisão lateral seguido por capotamento de um dos veículos que trafegavam na via, um carro modelo FIAT Toro.

FIAT Toro capotado. Foto: Reprodução REDES SOCIAIS

A PRF informou que após um levantamento feito no local, foi constatado que o semi-reboque que estava acoplado em um veículo da marca Hyundai teria se desprendido fazendo com que a peça colidisse na lateral de outros dois veículos.

Em um vídeo encaminhado à redação do Portal O Dia, é possível ver um veículo capotado no acostamento da via. Ainda segundo a PRF, não houve vítimas fatais. Os feridos foram socorridos e encaminhados para o hospital. O trânsito ficou lento e aos poucos será normalizado.





Glenda UchôaJorge Machado, do Jornal O Dia