Sejus quer que detentas de Penitenciária Feminina produzam sacolas ecológicas

O secretário de Justiça, Carlos Edilson, participou nesta quinta-feira (8) de uma reunião com a governadora em exercício, Regina Sousa, com a empresária Kalina Rameiro e com representantes do Conselho Nacional de Justiça, da Defensoria Pública do Estado e da Secretaria de Segurança. O objetivo do encontro foi tratar sobre medidas que possibilitem o trabalho dos detentos nas unidades penais do estado.



A ideia inicial é colocar uma produção de sacolas ecológicas, as chamadas "ecobags", na Penitenciária Feminina de Teresina. As detentas teriam o acompanhamento de monitores, e toda a produção seria vendida para empresas da cidade.

Para Carlos Edilson, a medida representará um grande avanço no processo de ressocialização dentro do sistema prisional piauiense.

“É nosso objetivo possibilitar o trabalho e o estudo nas unidades penais. Esse projeto para a Penitenciária Feminina servirá como um piloto para que possamos implantar nas demais unidades do sistema", afirma.

Idealizadora de projetos sociais, Kalina Rameiro tem seu trabalho conhecido mundialmente. A empresária destaca que as detentas poderão aprender uma nova atividade e gerir o próprio negócio, além de ter um rendimento financeiro.

“Esse projeto será muito bom para o nosso estado. Nada melhor do que essas mulheres do cárcere para pôr em prática”, comenta a artista plástica, destacando que a inciativa vai permitir a profissionalização e o desenvolvimento da capacidade de gestão das detentas, além de suprir uma demanda do mercado da capital.

A governadora Regina Sousa disse acreditar no sucesso do projeto, e defendeu que, posteriormente, ele seja levado para outras penitenciárias do estado.

Na próxima semana, uma comitiva fará uma visita à Penitenciária Feminina de Teresina para conhecer as instalações da unidade penal e apresentar o projeto às reeducandas. O secretário Carlos Edilson e a vice-governadora participarão da visita.

Cícero Portela