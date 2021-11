Segurança reage a assalto e mata bandido no supermercado Carvalho em Teresina

Um homem que não teve a identidade revelada foi morto e outro ferido a tiros na noite desta segunda-feira (16), no supermercado Carvalho Super, localizado na Avenida Homero Castelo Branco, no bairro Horto, zona Leste de Teresina. A dupla teria tentando roubar a arma de um segurança do supermercado, que reagiu à ação dos criminosos. O crime aconteceu por volta das 23h.

Foto: Reprodução

Segundo informações do 5º Batalhão da Polícia Militar, os dois criminosos chegaram ao local armados em uma motocicleta modelo CB300 e abordaram o segurança. A vítima fatal estava equipada com uma mochila usada no serviço de delivery.

Já o segundo criminoso foi atingido com dois tiros, mas conseguiu se evadir do local. Até o momento não há informações sobre a localização ou a identidade do segundo envolvido no assalto.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou socorro ao segurança, que foi encaminhado ao hospital com vida.









