Segurança reage a assalto e mata suspeito no Parque Itararé

Um homem ainda não identificado foi morto ao tentar assaltar o depósito de uma autoescola localizada no Bairro Itararé, zona Sudeste de Teresina. O fato aconteceu por volta das 8 horas da manhã desta quinta-feira (10) e, segundo a Polícia Militar, os tiros foram efetuados pelo segurança do local, que reagiu à abordagem.



Testemunhas informaram que a vítima estava acompanhada de um comparsa em uma motocicleta que havia sido roubada minutos antes na Avenida Principal do bairro. Junto com o assaltante morto, a polícia encontrou um revólver municiado. Seu comparsa conseguiu fugir a pé e ainda não foi localizado.

De acordo com o cabo P. Sales, do 8º BPM, a dupla é conhecida na região pela prática de assaltos e associação com o tráfico de drogas e teriam passado a noite fazendo arrastões pelo bairro. “Eles tentaram invadir o terreno da autoescola, mas não imaginavam que o local tinha segurança privada. O segurança nos disse que quando viu a moto se aproximando e percebeu que um deles estava armado, mirou no que portava o revólver e atirou contra o peito dele, que morreu na hora”, relata o cabo.

O assaltante foi atingido com pelo menos dois tiros no lado direito do tórax. Equipes da Delegacia de Homicídios e do IML foram acionadas e estiveram no local para colher as primeiras informações e iniciais a perícia. A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

Maria Clara Estrêla