Segurança é baleado na cabeça em tentativa de assalto em Parnaíba

Um segurança de um posto de combustível foi baleado na cabeça após uma tentativa de assalto em um estabelecimento localizado próximo à Lagoa do Besouro, na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí. O caso aconteceu por volta das 22h desta sexta-feira (22)



De acordo com a Polícia Militar, um indivíduo conhecido como ‘Isqueiro’ entrou no posto e tentou assaltar o local. Durante a ação, o segurança, identificado como Raimundo Nonato de Souza, foi baleado com um tiro na cabeça. Após balear o segurança, o suspeito fugiu do estabelecimento sem levar nada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- Samu, foi acionado e Raimundo foi encaminhado para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde - Heda, em Parnaíba. Segundo informações do Hospital, o segurança já passou por uma avaliação médica, onde foi constatado que a bala atravessou o crânio da vítima. No início da manhã deste sábado, Raimundo entrou em cirurgia. Seu estado é grave.

O suspeito de realizar o crime ainda se encontra foragido e a polícia continua fazendo diligências para tentar capturá-lo.

Nathalia AmaralLucas Albano