Segurança é assassinado a tiros dentro de bar em Parnaíba

Um homem identificado como Francisco Wellington Veríssimo da Silva, 27 anos, que trabalhava como segurança, foi assassinado no final da noite deste domingo (13) em um bar localizado na Avenida São Sebastião, em Parnaíba. Os suspeitos, segundo a polícia, estavam em uma motocicleta modelo Honda Pop de cor preta e ainda não foram localizados.



Policiais militares estiveram no local constaram que a vítima foi assassinada com três disparos de arma de fogo. Quem deu mais detalhes da ação foi o comandante do 2º BPM de Parnaíba, coronel Antônio Pacífico: “Os dois suspeitos chegaram na moto e já foram logo disparando contra o Francisco Wellington. Eles teriam chegado anunciando um assalto, mas fugiram sem levar nada de ninguém”, relata.



Foto: Reprodução/Facebook

Os policiais chegaram a acionar o SAMU, mas quando a ambulância chegou ao local, Francisco Wellington já estava sem vida. Seu corpo foi removido pelo IML.

Para a polícia, a princípio o crime se trataria de uma tentativa de latrocínio. O caso seguirá sob investigação pela Delegacia de Homicídios de Parnaíba. Mesmo com as diligências após o ocorrido, ninguém foi preso até o momento.

Maria Clara Estrêla