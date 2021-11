Segurança é assassinado a golpes de faca em Agricolândia

Um homem identificado como Luís Carlos de Sousa Carvalho, 38 anos, foi assassinado a golpes de faca em sua residência, que fica localizada no Povoado Buraco D’Água, zona rural de Agricolândia. O crime aconteceu no domingo (07). De acordo com o relatório de ocorrência da Polícia Militar, Luís saiu de casa para usar o banheiro, que fica no quintal da propriedade, quando foi abordado por um homem identificado como J. da S. Filho, que seria seu vizinho.

O suspeito o esperava armado com uma faca. Luís e Filho então travaram luta corporal, mas o segurança acabou sendo atingido. Ferido, ele ainda correu de volta para o interior da casa pedindo por socorro, mas caiu na porta já sem vida. Ainda não se sabe a motivação do crime.



Luís Carlos de Sousa Carvalho foi abordado pelo suspeito quando saiu de casa para usar o banheiro - Foto: Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Militar esteve no local para isolar a área enquanto a perícia da Polícia Civil colhia as primeiras informações. Policiais do 18º BPM de Agricolândia chegaram a fazer diligências após receberem informações de que o acusado teria se escondido em um matagal nas proximidades da casa da vítima, mas não conseguiram efetuar nenhuma prisão.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil. O corpo de Luís Carlos foi encaminhado ao IML e liberado para ser velado no dia de hoje em sua residência no Povoado Buraco D’Água.

