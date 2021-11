Segurança de Wellington Dias é baleado durante assalto em Teresina

Um cabo da Policial Militar identificado apenas como Marcos, lotado na 1ª Companhia do Batalhão de Guardas do Piauí, responsável pela segurança física Palácio de Karnak e da residência oficial do governador Wellington Dias, foi baleado nesta sexta-feira (05) durante um assalto no bairro Gurupi, zona Sudeste de Teresina.

De acordo com a comunicação da PMPI, o policial foi abordado por quatro assaltantes que trafegavam em duas motocicletas no momento que se encontrava responsável pela zeladoria de um carro oficial. Cabo Marcos chegou a entrar em luta corporal com os indivíduos e foi baleado de “raspão”. A PM informou que o quadro de saúde do cabo é estável.

Foto: Reprodução

Imagens de Câmeras de segurança que registram o assalto mostram no primeiro momento o policial na porta de uma residência limpando um veículo. Ao abrir uma das portas do veículo, o cabo foi surpreendido pela chegada de dois assaltantes em uma moto. Um dos elementos desce do veículo e anuncia a ação criminosa. No mesmo instante, mais dois criminosos se aproximam em outra moto.

O policial reagiu ao assalto e iniciou uma luta corporal com os criminosos. Ele foi agredido por três dos assaltantes, derrubado no chão e baleado. Os assaltantes retiraram a arma do PM e iniciaram a fuga. Uma das motos usadas pelos indivíduos apresentou falha na fuga e eles saíram empurrando o veículo.

A Polícia Militar afirmou que iniciou diligências para localizar os suspeitos e dar uma resposta a ação dos criminosos.

