Secretário de Segurança tranquiliza turistas que buscam litoral piauiense

Em meio a uma onda de violência nas cidades que foram o litoral do Piauí, o secretário de Segurança, coronel Rubens Pereira, afirmou nessa segunda-feira (20) que os turistas que buscarão o litoral para o final do ano irão contar com reforço policial e um planejamento para combater os atos patrocinados por organizações criminosas.

“Estamos atuando no litoral com a finalidade de garantir segurança aos turistas, de garantir segurança a quem procura o litoral nessa época. Fazemos isso com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, mas também em parceria com a Polícia Federal, que nesse momento atua nas investigações para combater o crime organizado. É um esforço integrado e indispensável”, disse.

O chefe da Segurança pontuou que 120 agentes estarão no litoral durante as festas de final de ano. Ele explicou ainda que Centros Integrados de Segurança foram instalados em locais estratégicos, como em Barra Grande, além da Operação Natal Seguro, desencadeada no centro comercial de Parnaíba.

O coronel Rubens Pereira confirmou que os 81 homicídios registrados somente esse ano em Parnaíba é resultado da disputa pelo tráfico de drogas na região e vitima em sua grande maioria os jovens. Por outro lado, o secretário reconhece que outras pessoas são atingidas pelas facções.

“Nessa disputa pelo tráfico de entorpecentes pessoas inocentes também estão morrendo, mas todas as vidas nos interessam. Não queremos que nossa juventude esteja envolvida e morrendo em função do tráfico de drogas, ainda que essas pessoas tenham uma trajetória de entra e sai de delegacias e do sistema prisional. Não é isso o que queremos”, disse.

