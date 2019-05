Satélite: Polícia deflagra operação contra roubo e adulteração de carros

A Polícia Civil deflagrou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (23) a Operação Satélite. A ação busca desarticular associações criminosas para crimes de roubo e furtos, receptação e adulteração de veículos. Além da posse ilegal de arma de fogo na capital piauiense.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

De acordo com informações da Polícia Civil, ao longo do dia serão cumpridos sete mandados de busca e apreensão no bairro Satélite, zona Leste de Teresina.

A ação está sendo executada pela Polícia Interestadual (Polinter) e tem o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e também do 11º DP.





Adriana MagalhãesGeici Mello