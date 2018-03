O sargento da Polícia Militar, Jonas Vieira, foi assassinado na noite de ontem (30) durante uma discussão em um bar no Povoado São Benedito, localizado na cidade de Timon, região metropolitana de Teresina. Segundo informações do 11º Batalhão da Polícia Militar, a vítima teria discutido com um desafeto enquanto bebia em um bar na zona rural e acabou sendo morto por três homens.

Durante a discussão, o policial militar teria atirado acidentalmente contra um homem identificado como Wanderson Felipe Sousa Assunção. Após o fato, o sargento tentou fugir, mas foi atingido por tiros de espingarda que teriam sido efetuados por um terceiro homem, identificado como Samuel Sousa Evangelista. Mesmo após acertar o sargento, Samuel e mais dois suspeitos, Joel da Silva Feitosa e Francisco de Sousa Feitosa, teriam espancado e desferido várias facadas até o policial vir a óbito.

Populares que presenciaram o fato comunicaram a PM, que ao chegar ao local e constatou que as duas vítimas já haviam falecido. O local foi isolado e a Polícia Civil foi acionada para realização da perícia. O IML também esteve no local para recolher os corpos. Dois homens foram presos e a Polícia continua em diligências para encontrar o terceiro suspeito de envolvimento no assassinato.

Sargento da PM é morto a tiros em briga de bar na cidade de Timon. (Foto: Reprodução/Facebook)



Nathalia Amaral