Sargento aposentado da PM é encontrado morto com tiro na testa em Timon

Um sargento reformado da Polícia Militar do Piauí identificado como Ocimar Alves da Silva foi encontrado morto com um tiro na testa, na tarde desta segunda-feira (16), na Avenida Parnarama, no bairro Joia, em Timon. A polícia iniciou as investigações e trabalha com a hipótese de latrocínio, quando há roubo seguido de morte.



Ocimar Alves da Silva. Foto: Reprodução Redes Sociais.



Segundo o delegado Joelson Carvalho, titular da Delegacia de Homicídios de Timon, os policiais receberam informações da própria PM que um cadáver tinha sido encontrado nas proximidades do bairro Cidade Nova. No local estava Ocimar Silva, que só depois da apuração dos policiais ficou constatado que ele era aposentado da corporação.

“Foi só depois que conversamos com os familiares que ficamos sabendo que o Ocimar era sargento aposentado da Polícia Militar do Piauí, presidente da Associação Bem Viver e que ele teria se deslocado para Associação. Ele teria saído de casa com o revólver e a carteira. Como não foram encontrados esses objetos, acreditamos ser um latrocínio”, disse Joelson.

Ainda segundo o delegado, o corpo de Ocimar foi estava ao lado da sua motocicleta. A polícia acredita ainda que ele teria reagido ao crime.

O IML foi acionado e fez a remoção do corpo. O caso deve ser registrado como latrocínio e ficará sob responsabilidade da Polícia Civil.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia