São Pedro: suspeitos rendem funcionários e roubam RG’s do Instituto de Identificação

A Polícia Civil está investigando um roubo praticado contra um órgão da Segurança Pública Estadual na semana passada. Criminosos armados invadiram a sede do Instituto de Identificação de São Pedro do Piauí, renderam funcionários e roubaram carteiras de identidade (RG’s) que estavam prestes a serem finalizados.



Em conversa com o Portalodia.com, a delegada Amanda Bezerra, titular da Delegacia de São Pedro, informou que se tratavam de dois indivíduos em uma motocicleta. “Três funcionários do local foram rendidos por dois homens com arma de fogo que chegaram ao local em uma moto, levaram as carteiras de identificação que já estavam prestes a serem finalizadas, mas não levaram as que já estavam prontas. Também foram levados pertences dos funcionários”, explica.



A delegada Amanda Bezerra está cuidando do caso - Foto: Reprodução

Os servidores do Instituto de Identificação de São Pedro, que fica localizado no Espaço Cidadania do município, foram trancados dentro de uma sala enquanto os suspeitos faziam um arrastão no prédio.

A polícia agora trabalha para identificar os criminosos e qualificá-los, ou seja, autuá-los pelo crime de roubo. Estão sendo analisadas câmeras de segurança do Instituto de Identificação bem como de estabelecimentos nas proximidades do local, além de já terem sido colhidos os depoimentos dos funcionários que foram rendidos.

