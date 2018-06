Saiba quem é Aida Garifullina, cantora da abertura da Copa

A cantora que fez dueto com músico britânico Robbie Williams na abertura da Copa do Mundo na Rússia, nesta quinta-feira (14), é Aida Garifullina.

Desconhecida do grande público, a soprano russa de 30 anos interpreta papéis de destaque em óperas de grandes companhias europeias.

Ela já dividiu palco com Plácido Domingo e Andrea Bocelli e fez uma participação no filme "Florence: Quem é essa Mulher?" (2016), com Hugh Grant e Meryl Streep.

Folhapress