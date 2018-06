Rodovia da Morte: Colisão frontal deixa duas vítimas fatais na BR-135

Um grave acidente envolvendo um veículo Fiat Strada e um caminhão carregado de sal mineral deixou duas pessoas mortas na noite desta terça-feira (12). O acidente ocorreu no km 512 da BR-135, no perímetro urbano da cidade de Gilbués, município localizado a cerca de 800 km de Teresina. O trecho em que ocorreu a colisão é conhecido como Rodovia da Morte devido ao alto índice de mortes por acidentes automobilísticos, ocasionados, em sua grande maioria, pelas péssimas condições da pista.



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, as motivações do acidente ainda não são claras. No entanto, um portal de notícias locais, através de informações colhidas junto à Polícia Militar do município, informou que a suspeita é de que o condutor da pickup invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o caminhão.

Colisão frontal deixa duas vítimas fatais na BR-135. (Foto: Portal Corrente)



As vítimas fatais foram identificadas pelas iniciais como A.F.S, motorista da caminhonete, e M.A.S, motorista do caminhão. De acordo com a PRF, as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local do acidente.

Uma perícia realizada pela PRF deve apontar as causas da colisão.

Nathalia Amaral