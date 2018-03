Rocam: Polícia Militar inicia rondas ostensivas com motocicletas em Teresina

Aconteceu hoje (26) o lançamento das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM) do Piauí. Ao todo, foram adquiridas 31 motocicletas de 300 cilindradas, além de equipamentos de proteção individual empregados no policiamento.

De acordo com o secretário Fábio Abreu, inicialmente as equipes atuarão na capital e na extensão de Parnaíba e Picos. “Além dos novos veículos, outras 50 motos estão sendo caracterizadas para operar pela ROCAN”, afirma.

A expectativa é que o patrulhamento ostensivo combata, além de outros crimes, assaltos que tenham sidos praticados por pessoas em motocicletas. “Uma moto para combater outra”, concluiu Fábio Abreu.



A solenidade foi realizada pela Secretaria de Segurança Pública no estacionamento da Ponte Estaiada, zona leste de Teresina, e contou com a presença do secretário Fábio Abreu, do Comandante da Polícia Militar do Piauí, Carlos Augusto e do Comandante do BPRONE, Newmarcos Pessoa.

Para Newmarcos Pessoa, o reforço com as novas motos é fundamental para o trabalho da polícia nas ruas. “O BPRONE vai continuar trabalhando com as viaturas, e agora, cada vez mais, em conjunto com o motopatrulhamento. Quanto mais motos nas ruas, mais teremos condições de combater a criminalidade no Piauí”, concluiu.

O Comandante da Polícia Militar do Piauí, Carlos Augusto, ressaltou a alegria em receber as novas motocicletas. “A população só tem a ganhar com a agilidade que a polícia terá, com a alta potência das novas motocicletas, principalmente durante ocorrências em horários de pico”, disse.





Curso

Para entrar em funcionamento, a equipe envolvida no patrulhamento ostensivo com apoio de motocicletas foi capacitada através do Curso de Moto Patrulhamento Tático (CMTPT), realizado em fevereiro deste ano.

Nayara FelizardoBreno Cavalcante, com informações da SSP