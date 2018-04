Relatório aponta morte violenta de três LGBTs no primeiro trimestre no Piauí

Um levantamento divulgado pelo Grupo Gay da Bahia revela que três LGBTs morreram de forma violenta no Piauí, de janeiro até o dia 10 de abril deste ano. No Brasil, foram 126 vítimas. O estudo é realizado através de informações repassadas por grupos de defesa dos direitos dos LGBTs de todo o país.



No Piauí, o GGB contabilizou dois assassinatos e um suicídio. As vítimas foram Benjamin de Jesus Souza, morto a facadas, e Michelly Santtos, que se suicidou. Ambos moravam em Teresina. O terceiro caso é o de uma travesti de Piripiri, V. Peixoto, morta a pauladas.





Segundo a militante do Matizes, Marinalva Santana, existem diferenças nas mortes violentas de LGBTs. “Geralmente, a motivação é o ódio que o assassino tem por conta da orientação sexual ou da identidade de gênero”, explica.

Para Marinalva, a redução nos registros não é motivação para comemorar. O Piauí já esteve entre os estados que mais matavam LGBTs. “Uma vida ceifada por ódio reprovável. A gente continua de forma entristecida lamentando cada caso”, afirma a militante.

De acordo com o relatório, o estado de São Paulo figurou no topo entre os que mais registraram casos de homofobia, revelando 19 episódios de violência contra a população LGBT. O Ceará, aparece em seguida com nove mortes, assim como Alagoas que registrou três suicídios e seis homicídios neste período.

O relatório mostrou ainda que o Sergipe teve o menor índice da região nordeste, com apenas um caso, mesmo número registrado por Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Já os estados de Roraima, Amapá e Tocantins não registraram nenhum caso.

Nayara Felizardo