Quatro pessoas são presas e um homem é morto em operação do Greco

Policiais do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) prenderam quatro pessoas e mataram um homem, durante uma operação na manhã desta quinta-feira (21). Os dois homens presos e outro que foi morto são suspeitos de integrar uma quadrilha de assalto a bancos no Piauí, na Bahia e em Alagoas. Também foram presas duas mulheres, mas a participação delas ainda está sendo investigada.



De acordo com informações do Greco, o dinheiro roubado em um assalto à agência do Banco do Brasil na cidade de Inhuma, ontem (21), foi encontrado junto com os suspeitos. Eles estavam escondidos em duas casas no bairro Vamos Ver o Sol, na zona Sul de Teresina.

O homem morto foi identificado como Neguinho da Aparecida e é natural de Pernambuco. Ele era procurado por assalto a um carro-forte em 2016 e por supostamente ter matado um policial na Bahia. A polícia justificou que ele foi ferido porque teria reagido à prisão e atirado contra os policiais.

Os suspeitos também são apontados pela polícia como responsáveis pelo ataque a dois carros-fortes realizado quase simultaneamente nas cidades de Campo Maior e Lagoinha do Piauí, no dia 19 de fevereiro deste ano.

Ao meio dia haverá uma coletiva de imprensa para repassar mais informações a respeito da operação.

Nayara Felizardo