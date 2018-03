Quatro homens são presos em Operação da Força Tarefa na zona Leste

Após moradores denunciarem o aumento de assaltos no bairro Pedra Mole, zona leste de Teresina, quatro homens foram presos por agentes da Força Tarefa da Secretária de Segurança do Piauí. A Operação foi realizada na tarde de desta quarta-feira (21).



Com os acusados, que foram autuados em flagrante vendendo drogas, foram apreendidas duas motocicletas, armas de fogo, facas, balança de precisão, cartões de banco. Além disso a polícia encontrou ainda maconha e dinheiro trocado, o que configura crime de tráfico de drogas.

Segundo o Capitão Audivan Nunes, os acusados já têm passagens pela polícia e um deles estava em condicional há 15 dias. “Essa região teve um número alto de ocorrência nas últimas semanas e as descrições dos suspeitos era sempre muito parecida. Quando chegamos, a população nos indiciou onde eles estavam”, disse.

De acordo com a polícia, os quatro homens estavam aterrorizando a população, que evitava se aproximar do local onde funcionava o ponto de vendas de drogas, com receio de assaltos. Os acusados foram encaminhados a Central de Flagrante de Teresina para realização dos procedimentos cabíveis.

Nayara FelizardoGeici Mello