Quatro criminosos são mortos em confronto com PM em Timon; outros são detidos

Quatro criminosos suspeitos de roubo morreram em um confronto com a Polícia Militar por volta das 20h dessa sexta-feira (20), na Rua 20, no bairro Parque Piauí, em Timon.

Segundo o comandante do 11º da Polícia Militar, coronel Sampaio, dois morreram no local e outros dois após darem entrada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Além disso, mais dois homens também foram baleados e levados à Central de Flagrantes de Teresina. Todos eles estavam em um veículo roubado.

Foto: Divulgação/PM

“Eram seis indivíduos que estavam em um veículo que foi roubado na tarde de ontem. A Polícia Militar recebeu informações da localização do carro via rádio e se deslocou para área. A viatura do Rone conseguiu encontrar e, quando se aproximou, os indivíduos reagiram atirando contra os policiais, que em seguida revidaram”, disse.

Foto: Divulgação/PM

Na ação, a polícia apreendeu quatro armas de fogo, sendo dois revólveres e duas pistolas. Ainda de acordo com o comandante, todos os criminosos tinham passagens pela polícia.

“Alguns deles já haviam sido presos anteriormente por roubo, tráfico, porte ilegal de arma e um dos suspeitos havia sido preso em 2019 por ter sequestrado e torturado uma criança em Cocais. Essa tortura teria acontecido na chamada ‘disciplina’, da fação que ele pertencia”, completa.

Os homens presos já prestaram esclarecimentos à polícia e serão encaminhados ao sistema prisional. A polícia procura por outros dois homens, que estavam em duas motocicletas que fugiram no momento da ação.

