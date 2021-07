Quase uma tonelada de droga foi apreendida nas BR’s piauienses em 2021

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF-PI) divulgou nesta segunda-feira (19) o balanço das ações de combate ao crime durante o primeiro semestre de 2021 e um dado que chama bastante atenção diz respeito à apreensão de entorpecentes sendo transportados pelas rodovias federais piauienses. Foram 900 Kg de droga retirados de circulação durante os meses de janeiro a julho, ou seja, quase uma tonelada de substâncias ilícitas.



O número é 45,4% maior que toda a quantidade apreendida em 2020. Foram 725,4 Kg de maconha, 58,5 Kg de cloridrato de cocaína, 26,8 kg de pasta base de cocaína, 15,4 Kg de cocaína e 41,6 Kg de crack. Boa parte destes entorpecentes possuíam um alto teor de pureza e um alto valor de mercado. Segundo contabilizou a PRF, as drogas apreendidas somavam R$ 13,8 milhões.



Foto: Polícia Rodoviária Federal do Piauí

Outro produto ilegal que foi bastante apreendido pela polícia nas rodovias federais piauienses ao longo do primeiro semestre de 2021 foi cigarro contrabandeado. Ao todo, foram recolhidos 392 mil maços de cigarros avaliados em quase R$ 2 milhões. Também foram recolhidas com frequências drogas como anfetamina (1.997 unidades), que representa um aumento de 3,52% se comparado a todo o ano de 2020. Vale lembrar que quem for pego portando este tipo de substância pode responder por porte de droga para consumo.

Crimes ambientais

Outra frente de atuação da Polícia Rodoviária Federal é o combate aos crimes ambientais como extração ilegal e transporte irregular de madeira. De janeiro a julho deste ano, foram apreendidos 625,5 metros cúbicos de madeira, o que daria para construir 435 casas populares. 35 pessoas foram presas pelo crime e toda o material recolhido foi encaminhado aos órgãos ambientais competentes. No mesmo período, a PRF apreendeu 25 armas de fogo de diversos calibres e 263 unidades de munições.



Foto: Polícia Rodoviária Federal

Crimes de trânsito

De janeiro a julho de 2021, a PRF-PI recuperou 141 veículos roubados ou furtados e apreendeu 73 veículos que estavam adulterados. Pelo menos 129 pessoas foram presas cometendo infrações nas rodovias federais que cortam o Piauí.

