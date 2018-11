Grupo rouba carro de secretaria do Estado e faz assalto na zona Leste

Uma quadrilha roubou o carro de uma policial militar e realizaram vários assaltos nas zonas Norte e Leste de Teresina. Além da PM, uma das vítimas se trata do secretário de planejamento do Estado, que também teve o carro roubado pelo grupo. O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (20).



De acordo com a Polícia Militar, a empreitada da quadrilha começou na zona Norte de Teresina, quando eles abordaram uma cabo da PM e tentaram roubar sua arma de fogo. Sem sucesso, os assaltantes levaram apenas o carro da vítima, um Chevrolet Prisma.

Logo após a fuga, a quadrilha abordou um funcionário da Secretária de Planejamento do Estado do Piauí (Seplan) que estava na frente da casa do atual secretário do órgão, Antônio Rodrigues de Sousa Neto, na zona Leste da Capital, o esperando para ir a uma reunião. O carro roubado trata-se de um Volkswagen Amarok de placa PIN 5470 pertencente ao governo do Estado.

O grupo fugiu em posse do carro do Governo do Piauí e abordou uma família que saia de casa no bairro Ininga, próximo a Universidade Federal do Piauí. Os assaltantes abordaram as vítimas, tiraram elas de dentro do carro e invadiram a sua residência. Eles roubaram vários objetos pessoais da casa, como eletroeletrônicos, abandonaram a Amarok e levaram o carro da família, um Toyota Corolla.

Segundo o tenente Pablo Garcia, do 5º Batalhão da Polícia Militar, eram ao todo quatro homens armados. Eles fugiram com o Corolla e ainda não foram localizados. Nenhuma das vítimas saiu ferida fisicamente. A polícia agora está em diligencias para tentar localizar os suspeitos. “Estamos contando com a ajuda de câmeras de vigilâncias e do relato das testemunhas para tentar identifica-los”, finaliza o tenente.

Viviane MenegazzoLucas Albano