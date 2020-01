Quadrilha leva gravações de câmeras em roubo de joias e ouro

Atualização às 09h50



Segundo informações atualizadas do 5º BPM, a ação criminosa se deu pelo muro lateral do prédio, por volta das 2h30 da madrugada. Em um primeiro momento, três assaltantes pularam o muro e renderam um dos vigilantes.

Em seguida, os criminosos forçaram o vigilante a chamar os colegas. "Todos os vigilantes foram rendidos e amarrados no estacionamento, onde uma parte da quadrilha ficou com os vigilantes, enquanto os demais subiram até o 10º andar", relata.

Já no 10º andar, a sala alvo do bando tinha uma porta reforçada, o que levou o grupo a adentrar o local por uma sala ao lado que não estava locada. Os criminosos então, quebraram a parede para ter acesso a loja. No local, eles levaram ouro e joias.

Segundo o perito José Ribeiro, no local foram recolhidos um copo e uma garrafa térmica para análise de digitais. "Nas prateleiras também ficaram bastante digitais, vamos levar para analisar, confrontar, para saber se são deles ou de clientes. Ademais, eles deixaram bastante vestígios", explica o perito.

Na ação, os bandidos também adentraram a sala de informática do prédio, onde estavam registradas as imagens das câmeras de segurança e levaram as gravações. O grupo chegou também a quebrar algumas câmeras e levantar outras, para impedir que a ação fosse registrada. Apesar dos esforços do grupo, a administração do prédio está verificando se a ação ficou registrada em nuvem.

"O cofre foi arrombado utilizando uma lixadeira, foi feita uma abertura no local onde fica a trava, e com a ação de barras de ferro foi feito o arrombamento e conseguiram acessar a trava interna dele, destravaram e abriram o cofre, e levaram todo o conteúdo do cofre. Vamos conversar com os proprietários para saber o que foi levado e o valor", afirma o perito.

Matéria original

O Edifício Manhattan, localizado no bairro Jóquei, zona Leste de Teresina, foi alvo de uma ação criminosa na madrugada desta segunda-feira (06). Segundo informações do Comando do 5º Batalhão da Polícia Militar, cerca de 10 homens renderam os vigilantes e roubaram duas salas do edifício comercial.



De acordo com o comandante do 5º BPM, tenente-coronel Galvão, a Polícia Militar foi acionada por volta de 6h desta segunda-feira. “Na hora os vigilantes estavam aterrorizados, então não conseguem precisar um horário em que os criminosos adentraram o edifício, mas sabem que havia três que entraram e os renderam e depois mais sete entraram para assaltar”, relata.

O bando teria ainda amarrado os vigilantes, que só conseguiram ser libertados no início da manhã. A quadrilha subiu até o 10º andar do edifício onde ficam as joalheiras e entraram em dois estabelecimentos. Segundo o comandante do 5º BPM, o grupo roubou principalmente joias, mas ainda não é possível avaliar o prejuízo.

Equipes do 5º BPM ainda estão no local aguardando a chegada da perícia para analisar o interior dos estabelecimentos comerciais alvos da ação. Até o momento não há informações sobre os suspeitos de terem cometido o crime.

Nathalia Amaral e Sandy Swamy