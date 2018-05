Quadrilha presa pela PF causou prejuízo de mais de R$ 27 milhões ao INSS

Um vereador de Piripiri, um empresário e dois servidores públicos de Piripiri e de Parnaíba foram presos nesta terça-feira (08) pela Polícia Federal do Piauí, em ação conjunta com a Superintendência do Ceará. O grupo integrava uma quadrilha especializada em fraudes no INSS. A investigação durou oito meses e detectou 320 benefícios irregulares e já sacados, o que representa um prejuízo de R$ 27.669.685,27 aos cofres públicos.

A ação foi denominada de Operação Biditos e visou dar cumprimento a 29 mandados de busca e apreensão em cinco cidades piauienses, além de 10 mandados de prisão preventiva e nove mandados de prisão temporária. Todos os alvos foram presos.



De acordo com o delegado Lucivan Sobral Neto, coordenador da operação, a servidora presa em Parnaíba e o servidor da prefeitura de Piripiri forjavam os documentos para criar pessoas físicas inexistentes e receber os benefícios irregulares. A Polícia Federal não divulgou os nomes, mas informou que eles atuavam há 10 anos no esquema.

O vereador preso é Genival Cordeiro, conhecido como Genival Cigano de Piripiri. De acordo com a PF ele e o empresário, que não teve o nome divulgado, eram os principais beneficiários da fraude. Sobre o empresário, a PF afirmou que ele usava da influência econômica que tinha para atrapalhar as investigações.

Na casa do vereador, a PF apreendeu vários cartões de benefício no nome de pessoas distintas, geralmente com mais de 60 anos. O valor recebido pelo parlamentar com a fraude ainda está sendo contabilizado.



Família envolvida

Segundo o delegado Lucivan, 15 alvos dos mandados de prisão fazem parte de uma "família de criminosos". "São pai, filhos e primos que agiam em Minas Gerais e se instalaram no Piauí para fugir da Justiça do outro estado, onde respondem por porte de arma de fogo, homicídio, tentativa de homicídio e por fraudes contratuais", afirma o delegado.

Em outubro do ano passado, uma mulher integrante desta família foi presa pela Polícia Civil por estelionato. "Os cartões de benefício apreendidos com ela naquela ocasião, foram retirados de dentro da delegacia por um servidor que teria sido comprado pelo empresário", informou o delegado da PF. Por isso, a polícia investiga a participação de servidores da Polícia Civil de Piripiri no esquema.

Durante a Operação Biditos, foram apreendidos 40 cartões do INSS, armas, seis carros de luxo e R$ 17 mil em dinheiro.



Nayara Felizardo, com informações de Maria Clara Estrêla (da sede da PF)