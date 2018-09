Quadrilha invade restaurante na zona Norte e leva mais de 15 mil reais

Uma quadrilha formada por cinco homens assaltou um restaurante no bairro Pirajá, zona Norte de Teresina, no início da madrugada deste sábado (08). Segundo informações de uma testemunha, os assaltantes levaram mais de 15 mil reais do estabelecimento, além de computadores, aparelho eletroeletrônicos, celulares e bolsas das vítimas.



De acordo com a testemunha, cerca de cinco homens entraram no restaurante e consumiram comidas, bebidas e foram embora. Horas depois, os mesmos rapazes entraram armados no estabelecimento e anunciaram o assalto. Os acusados levaram os itens roubados e fugiram pela Av. Maranhão.

Foto: Divulgação/Rone

A Polícia Militar foi acionada e uma viatura da Ronda Ostensiva de Natureza Especial (Rone) iniciou uma perseguição contra o veículo, modelo Fiat Uno. Segundo o Capitão Newmarcos Pessoa, da Rone, o carro foi prosseguido até a zona Sul da capital e parado pelos policiais na Avenida Henry Wall de Carvalho, nas proximidades de bairro Parque Piauí.

O capitão conta que somente um casal foi encontrado dentro do veículo. “Quando conseguimos parar o veículo, só encontramos um homem e uma mulher, junto deles encontramos alguns pertences. Não sei para onde os outros envolvidos fugiram, mas estamos em diligencias para tentar localizá-los”, conta.

O capitão conta ainda que surgiu um boato na hora da ocorrência de que a mulher, identificada apenas como Michele, encontrada junto ao assaltante se trata de uma ex-funcionária do restaurante. Mas que isso ainda não foi confirmado.

Os dois envolvidos capturados foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Teresina, onde foram reconhecidos pelas vítimas.

Viviane MenegazzoLucas Albano