Quadrilha é presa fazendo compras com dinheiro falso em Parnaíba

Uma quadrinha foi presa em flagrante fazendo compras com dinheiro falso por volta das 23 horas da noite desta quinta-feira (03), em Parnaíba, litoral do Estado piauiense.

De acordo com a Polícia Militar, um policial de folga estava em uma lanchonete quando o grupo chegou e fez a compra de lanches com o dinheiro. O policial percebeu que se tratava de cédulas falsas e resolveu chamar reforços para efetuar a prisão. O grupo era formado por cinco pessoas e, após a autuação, foi encaminhado para a sede da Delegacia de Polícia Federal da cidade, onde prestaram depoimento.

Foto: Reprodução/ Cidades na net

Segundo agentes da PF, o grupo portava um total de R$ 500,00. A quadrilha trocava as cédulas falsas pelas verdadeiras em transações comerciais: eles faziam compras diversas, pagavam com as notas falsas um valor acima do que era cobrado e recebiam o troco em notas verdadeiras.

No momento do flagrante, os criminosos portavam setenta cédulas falsas, dentre as quais notas de cinco, dez e vinte reais. A PF informou que o grupo foi ouvido e responderá por posse e recirculação de dinheiro falso. Eles foram encaminhados para a Penitenciaria Mista de Parnaíba.

Maria Clara EstrêlaLucas Albano