Quadrilha é presa por roubar mais de 300 animais de fazenda em Fronteiras

A Polícia Militar conseguiu desarticular uma quadrilha especializada no roubo de animais em fazendas no interior do Piauí. O grupo é responsável por subtrair mais de 300 caprinos e ovinos de propriedade rurais na região de Fronteiras nos últimos meses e possuía um material especialmente preparado para capturar animais, além de armas longas como espingardas (foto ao lado).



Os criminosos foram presos na madrugada desta terça-feira (12) na localidade São Gonçalo, região vizinha a Fronteiras. Eles estavam em um veículo modelo Fiat Strada de cor branca e portavam armas.

“Nós recebemos essas denúncias desses indivíduos circulando armados e abordamos o carro com as descrições que nos foram passadas. Dentro não havia nenhum animal, mas eles colaboraram e confirmaram serem os autores dos furtos e roubos naquela região. Então nós nos deslocamos até a Localidade de Feira Nova [zona Rural de Araripina-PE] e encontramos na residência onde eles moravam o material usado para capturar os animais e mais armas”, detalha o tenente Gilson, da 4ª Companhia de Fronteiras.

Na casa que a quadrilha usava como apoio, a polícia encontrou seis animais ainda vivos, um freezer roubado, uma espingarda e equipamentos de caça. Foram presos Manoel Francisco da Silva, 28 anos, natural de Fronteiras; Raimundo Francisco da Silva Nascimento, 34 anos, natural de Araripina-PE; e Erasmo Francisco da Silva, 29 anos, também natural de Araripina. Raimundo era o chefe da quadrilha, segundo a polícia.

Eles foram autuados e encaminhados para a Delegacia Regional de Fronteiras, onde prestaram depoimento e confessaram os delitos.

Maria Clara Estrêla