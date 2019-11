Quadrilha é presa com dois carros roubados em Teresina

Uma quadrilha suspeita de roubo ereceptação foi presa na tarde desse sábado (16), em Teresina. O grupo formado por 04 homens foi flagrado com dois carros roubados e uma revolver calibre .32.

Os suspeitos trafegavam pela BR 316 em um FIAT/UNO VIVACE no momento que foram abordados por uma equipe daPolícia Rodoviária Federal. O veículo que possuía registro de roubo foi vistoriado pelos polícias, e um revolver cal. 32 com 04 cartuchos sendo 01 já deflagrado foi localizado.

“Após ser feita a abordagem foi verificado que o veículo possuía registro de roubo e furto e foi dado voz de prisão para os 04 indivíduos. Após ser feito a vistoria no interior do veículo foi encontrado um revolver cal. 32 com 04 cartuchos sendo 01 já deflagrado”, informou a PRF em nota.

Fotos: Divulgação PRF

Os envolvidos revelaram que ainda possuíam outro carro roubado no bairro Promorar. Com apoio de policiais militares, um veículo GM/PRISMAque havia sido roubado na região sudeste de Teresina foi localizado.

Os suspeitos foram enviados à Central de Flagrantes e devem responder roubo, receptação, corrupção de menores e associação criminosa.

Otávio Neto