Quadrilha é presa após assaltar joalheria em Caxias, no Maranhão

Três homens foram presos e um segue foragido por suspeita de participação no assalto a uma joalheira na cidade de Caxias, no Maranhão, nesta quinta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu no início da manhã de hoje e horas após cometerem o crime os suspeitos foram presos dentro um caro durante acompanhamento tático.



Foto: Divulgação/PM

“Nós nos deslocamos para a localidade e comprovamos que meliantes que estavam no veículo entraram na joalheria, anunciaram o assalto e levaram vários itens. De imediato, houve o acompanhamento tático e efetuamos as prisões dos meliantes em Caxias”, informou o Major Ricardo.

Foto: Divulgação/PM

Ainda segundo a PM, os suspeitos moram na região. Com eles, foram recuperados anéis, relógios, colares e uma arma de fogo usada no crime. O veículo também foi apreendido.

“Três estão presos e os itens roubados foram recuperados. Há suspeita de um quarto integrante, mas continuamos em diligências para prendê-lo. Vamos levantar as fichas dos suspeitos presos”, conclui.

Os homens foram levados para Central de Flagrantes de Caixas para os procedimentos cabíveis.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no