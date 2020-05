Quadrilha é presa ao tentar assaltar agência bancária em União

A tentativa de assalto a agência do Banco do Brasil no município de União na madrugada desta sexta-feira (1) terminou com quatro suspeitos presos. Foram apreendidos ainda objetos que seriam utilizados no arrombamento e veículos utilizados pela quadrilha.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança, logo após a tentativa de assalto teve início uma operação que envolveu as polícias Civil e Militar, atrás através do GPM de José de Freitas e União, BPRONE, BOPE e CORE. Durante a manhã os policiais conseguiram localizar os envolvidos.

O Grupamento de Polícia Militar de União informou que no momento que a quadrilha tentava arrombar os caixas eletrônicos o sistema de segurança do banco foi acionado. Três suspeitos conseguiram fugir e outro foi preso ainda nas imediações da agência. Com o reforço policial, os foragidos foram identificados e presos.

Veículo e materiais apreendidos com os assaltantes (Foto: Divulgação / Polícia Militar)

Otávio Neto