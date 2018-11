Quadrilha assalta agência bancária e causa terror em Bacabal

Moradores do município de Bacaval (MA) viveram momentos de terror na noite deste domingo (25) e madrugada desta segunda-feira (26), quando uma quadrilha invadiu a cidade para realizar um assalto a uma agência do Banco do Brasil.

Uma grande quantidade de tiros foi disparada pelos criminosos, que incendiaram viaturas policiais, atacaram o quartel da Polícia Militar e a delegacia da Polícia Civil na cidade, que fica a 271 km de Teresina e a 250 km de São Luís (MA).

Para dificultar o acesso das forças policiais, alguns veículos também foram incendiados numa ponte que dá acesso à cidade.

Quadrilha incendiou veículos em vários pontos da cidade; bandidos usaram armas de grosso calibre, e Secretaria de Segurança Pública do Maranhão suspeita que grupo seja formado por criminosos de outros estados

Apavorados, clientes que estavam num restaurante famoso na cidade dirigiram-se para o andar superior do estabelecimento, para se proteger dos disparos. As luzes do estabelecimento foram apagadas e todos permaneceram abaixados até o momento em que os bandidos foram embora.

O secretário de Segurança Pública do Maranhão, Jefferson Portela, classificou como “ato de bravura” a pronta reação da Polícia Militar à ação da quadrilha em Bacabal. A suspeita da secretaria é que o grupo criminoso seja integrado por pessoas de outros estados.

“De imediato, todos nós, durante a noite toda, acompanhamos nossos policiais, que são homens que praticaram atos de bravura”, afirmou o secretário Jefferson.

A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão divulgou uma nota informando que três suspeitos foram mortos em confronto com as forças policiais, durante a madrugada. E outros dois foram presos. De acordo com a pasta, a ação rápida das polícias teria atrapalhado todo o planejamento de fuga dos bandidos.

“Os policiais partiram para cima, neutralizaram definitivamente três criminosos e isso deu um recado claro para eles. Viram que a força letal também estava sendo usada contra eles. Por isso essa fuga estabanada deles para todos os lados”, acrescenta o secretário.

Soldado da Polícia Militar do Piauí é preso ao ser flagrado catando dinheiro e será investigado

Após a ação da quadrilha, algumas pessoas tentaram pegar cédulas de dinheiro que ficaram espalhadas pelo chão. Todos foram detidos, inclusive um soldado da Polícia Militar do Piauí.

“Tentaram se aproveitar de uma situação de crise, criando mais problema para a polícia, que já tinha que combater os próprios assaltantes”, declarou o secretário Portela, em coletiva de imprensa.

A Polícia Civil maranhense vai apurar se o policial militar do Piauí também colaborou de alguma forma com a quadrilha que atacou a agência bancária, ou se apenas cometeu o ilícito de tentar furtar o dinheiro do banco que ficou espalhado pelo chão.

“Nessa condição, foram sete pessoas presas, inclusive um soldado da PM do Piauí, armado no local. Ele será investigado profundamente para saber se só praticou esse ato de querer levar vantagem ou se ele fez algum trabalho prévio de cobertura para a quadrilha", informou o titular da SSP-MA.

Novo cangaço



Dos três suspeitos mortos no confronto, um é de Tocantins, um é da Bahia e um é do Maranhão. O baiano era irmão do maior chefe de quadrilha de criminosos violentos da Bahia.

“Portanto, são bandidos da Bahia associados a bandidos do Tocantins e a bandidos daqui para praticar essas ações. É uma modalidade conhecida como novo cangaço, que usa extrema violência e busca matar policiais. É uma modalidade que não vamos permitir aqui no Estado do Maranhão; e isso custará muito caro para eles”, afirma Jefferson Portela.

Confira a íntegra da nota divulgada pela SSP-MA:

Sobre a ação dos criminosos em Bacabal, iniciada na noite deste domingo (25), a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) informa que foram deslocadas várias equipes das polícias Civil e Militar para o município e cidades vizinhas. Três suspeitos, um deles do Tocantins, foram mortos em confrontos com as forças policiais. Até o início da manhã desta segunda-feira, dois suspeitos foram presos. A Polícia está estudando a conexão dos envolvidos com quadrilhas de outros estados.

Cícero Portela