PT deve ouvir outros partidos, mas admite conversas avançadas com PCdoB

Em plena pré-campanha pela Prefeitura de Teresina, o Partido dos Trabalhadores (PT) vem tentando não apenas viabilizar o nome do seu pré-candidato, deputado Fábio Novo, mas também estreitar sua relação com outras siglas, principalmente as que integram a base aliada do governador Wellington Dias (PT).

“Temos que fazer o que a política manda, que é a arte de conversar, dialogar e estreitar relações para tentar ganhar musculatura com os partidos políticos”, disse o pré-candidato petista. Ele reconhece que no processo de negociações pela composição da chapa majoritária petista na condição de vice, o PCdoB é quem tem tomado a dianteira.



O pré-candidato a prefeito também quer conversar com o PTB - Foto: Elias Fontinele/O Dia



“Temos conversado com o PCdoB, onde temos avançado nas negociações e vamos procurar outras siglas também para que possamos dialogar no sentido de apresentar um nome na perspectiva de se fazer uma frente, onde possamos apresentar uma proposta nova para a cidade”, afirmou Fábio Novo.

Apesar disso, Novo ressalta não haver qualquer definição quanto ao pleito. Ele inclusive cita o PTB, do ex-jogador João Vicente Claudino, como uma outra opção para a vaga de vice. “Merecem todo nosso respeito e consideração. Com certeza vamos abrir um diálogo com eles”, concluiu.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia