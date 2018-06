Promotor denuncia suspeito de matar Aretha Dantas por feminicídio

O Ministério Público Estadual do Piauí denunciou Paulo Alves Neto dos Santos por crime de homicídio com três qualificadoras: feminicídio, requintes de crueldade e não dar chance de defesa à vítima. Ele é o principal suspeito de matar a cabelereira Aretha Dantas. O crime aconteceu no dia 15 de maio.

A denúncia foi oferecida ontem (05) à Justiça, que terá o prazo de cinco dias, a partir de hoje, para decidir se torna o suspeito réu, a ser julgado pelo Tribunal do Júri Popular.

A informação é do promotor de justiça Benigno Filho. "Nós arrolamos quatro testemunhas de acusação para depor no processo de instrução. Assim que o acusado for citado, a defesa terá cinco dias para arrolar as testemunhas dela", explicou o promotor.

A Promotoria de Justiça esteve reunida ontem (05) com o psicólogo Eduardo Moita, diretor do Conselho Estadual de Psicologia, que analisou todos os autos do processo e assistiu ao vídeo do depoimento de Paulo Alves dado à polícia. O objetivo da reunião, segundo a promotoria, era deixar o processo livre de dúvidas acerca das condições psicológicas do acusado. Com a avaliação do psicólogo, a denúncia do promotor ganha consistência e atesta que Paulo cometeu os crimes em sã consciência e de forma premeditada.

Caso seja condenado pelo júri, a pena de Paulo Alves deve variar de 12 a 30 anos de reclusão.



Veja a cobertura do caso:

Polícia afirma que suspeito de matar Aretha premeditou o crime

Suspeito de matar Aretha Dantas diz que estava sob efeito de drogas

Acusado de matar Aretha Dantas entrega-se à Polícia um dia após o crime

Polícia encontra sangue em casa e faca usada para matar cabeleireira

Polícia identifica mulher brutalmente assassinada na Avenida Maranhão

Nayara Felizardo, com informações de Maria Clara Estrêla (do MPE)