Profeta que anunciou fim do mundo em Teresina é alvo de novas investigações

O piauiense Luís Pereira dos Santos, que ficou conhecido em todo Brasil como o “profeta do fim do mundo”, ao pregar que o mundo chegaria ao fim na tarde de 12 de outubro de 2012, é alvo de novas investigações da Polícia Civil do Piauí. Segundo denúncias, ele estaria mantendo um total de 23 crianças sob regime de escravidão na zona rural do município de Cocal de Telha, no Norte do Piauí.

O Portal O Dia apurou que as investigações foram solicitadas pelo promotor Roberto Monteiro Carvalho, responsável Promotoria de Justiça da comarca de Capitão de Campos, à delegada titular da Delegacia de Polícia Civil do município, Antônia Kamila Martins Braga.

De acordo com o promotor, denúncias apontam que Luís Pereira adquiriu um terro na comunidade Pau D’arcos, em Cocal de Telha, e passou a identificar o local como “Terra Prometida” e atraiu várias pessoas, que são submetidas a uma série de rituais da seita.

Em documento encaminhado para a Polícia Civil, o promotor descreve que “Luís Pereira dos Santos estaria abrigando cerca de 23 crianças naturais de outros municípios e que tais crianças se encontravam em situação precária no referido local Terra Prometida”.

Um sobrinha de Luís Pereira chegou a denunciar o tio para o Conselho Tutelar de Cocal de Tenha e afirmou que as mães que residem na Terra Prometida sequer têm o direito de escolher o nome dos próprios filhos, e vivem sobre "constante ameaças e em estado de escravidão" e que o tio também determina com quem as pessoas se casarão.

O profeta

Luís Pereira ganhou repercussão ao manter um grupo de pessoas em uma residência localizada no Parque Universitário, zona Leste de Teresina, à espera do fim do mundo. Contudo, ele acabou preso pelo crime de estelionato e crianças e adolescentes resgatados da casa.

