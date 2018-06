Professora tem o mesmo carro roubado duas vezes em menos de 15 dias

Momentos de tensão e sensação crescente de insegurança. Foi por isso que a professora Joselane da Cruz Ferreira Rodrigues passou ao ter seu veículo, um Fox cinza de placa OEB 7891, roubado por duas vezes em menos de 15 dias na zona Sul de Teresina. A primeira ocorrência foi na semana retrasada, quando ela chegava ao trabalho, na Rua Gabriel Ferreira, bairro Vermelha. Um homem armado a abordou, a obrigou a descer do veículo e saiu em fuga. O carro foi recuperado três dias depois em Timon e o responsável pelo crime preso.



No entanto, na manhã de hoje (08), o pesadelo voltou a se repetir, quando Joselane deixava a filha adolescente na escola, em frente à Igreja do Parque Piauí. Em conversa com o Portal O Dia, o marido da professora, Rodrigo Amaral, relata: “Eram dois caras em uma Pop 100. Eles botaram a arma na cabeça dela, mandaram descer e levaram o carro que tinha sido recuperado na semana passada. Roubaram duas vezes o mesmo veículo”, diz.

Joselane e a filha nada sofreram de violência física, mas foram verbalmente agredidas e ameaçadas sob a mira da arma dos criminosos. Seu marido, Rodrigo, conta que já recebeu informações em grupos de WhatsApp que o veículo estaria sendo usado para assaltos na zona Sul da Capital. A polícia já foi acionada, mas Rodrigo já estar desacreditado que a situação seja resolvida de vez.

E a preocupação do marido de Joselane tem fundamento nos números. Os crimes de roubo de veículo em Teresina subiram 32% nos três primeiros meses de 2018 em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram compilados pela Polinter e divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, que tenta traçar um plano para reduzir estes índices. Foram 514 veículos roubados na Capital de janeiro a março do ano passado e 678 este ano.



A Polinter é a delegacia responsável por investigar roubos de veículos em Teresina (Foto: Arquivo O Dia)

Para o coordenador da Polinter, delegado Luciano Alcântara, as ações da polícia estão mirando cada vez mais em quadrilhas especializadas, mas muitos dos presos por roubo de veículo acabam por conseguir liberdade quando o processo começa a correr na Justiça. A fala do delegado converge com o que Rodrigo comentou.

O autor do primeiro roubo do carro de Joselane havia sido posto em liberdade por meio de um indulto judicial e a família acredita que os responsáveis pelo roubo de hoje também já tenham várias passagens pela polícia. “A minha indignação é porque sabem quem é, tem a foto, a polícia sabe onde está, ela prende, a Justiça solta e o único alívio que nos dão é dizer ‘ainda bem que não morreu ninguém’. Eu sei que isso é ótimo, mas cadê os impostos que eu pago? Eu cobro da polícia uma resposta e da Justiça uma resolubilidade”, finaliza Rodrigo.

A Polinter informou que já foi acionada sobre o novo roubo do carro de Joselane e que já iniciou as buscas pra tentar localizar o veículo.

Maria Clara Estrêla