Professora é atingida com golpes de faca durante festa em São José do Divino

Uma mulher identificada como Francisca Herlha Carvalho Pereira foi atingida com cinco golpes de faca durante uma seresta que acontecia na cidade de São José do Divino, distante 233 Km de Teresina. Ela atua como professora no município e o principal suspeito de ter cometido o crime é o ex-companheiro da mulher, identificado apenas como Zé do Trote.





Foto ilustrativa: O Dia

Policiais militares estiveram no local para prestar atendimento. De acordo com o sargento Vaz, comandante da PM de São José do Divino, o crime tem características de tentativa de feminicídio. “Aparentemente, ele chegou ao local já na intenção de tirar a vida da vítima porque, segundo relataram testemunhas, não aceitava o fim do relacionamento. O caso já foi encaminhado para a Polícia Civil, que é que vai investigar”, relatou o sargento.

Zé do Trote segue foragido. A PM fez diligências no sentido de tentar encontra-lo, mas ainda sem sucesso. Com relação à vítima, a professora Francisca Herlha foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional de Piripiri para atendimento médico.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no