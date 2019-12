Professor que agrediu idoso é encontrado morto em penitenciária

O professor de Jiu-Jitsu Antonio Alberto Araujo de Melo, preso no último dia 26 de novembro, suspeito de agredir um idoso com uma barra de ferro na cidade de Parnaíba, foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (5) na Penitenciária Mista Juiz Fontes Ibiapina, em Parnaíba.

Antonio foi preso no mesmo dia que agrediu um idoso de 60 anos de idade identificado apenas como Manoel. O suspeito havia se incomodado com um som alto e agredido a vítima com vários golpes de ferro na cabeça.

Em vídeo que circulou nas redes sociais, o idoso aparece sendo atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência(SAMU), enquanto Antonio Alberto está ao lado do corpo detido por policiais.

A Secretaria de Estado da Justiça do Piauí(Sejus) afirmou que o detento foi encontrado por agentes penitenciários de plantão na madrugada durante fiscalização de rotina. O Instituto Médico Legal (IML) realizou procedimentos no local onde o corpo foi encontrado. A Sejus informou que vai instaurar procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da morte.

Veja a nota na íntegra

A Secretaria de Estado da Justiça informa que o detento Antonio Alberto Araujo de Melo foi encontrado morto, na madrugada desta quinta-feira (05), na Penitenciária Mista Juiz Fontes Ibiapina, em Parnaíba. O fato foi constatado após vistoria da equipe de plantão da unidade. O óbito foi comunicado à Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Instituto Médico Legal (IML), que esteve no local para procedimentos legais acerca do caso. A Sejus também abrirá procedimento administrativo para apurar a ocorrência.

Otávio Neto