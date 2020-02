Primeira-dama de Castelo e a filha são feitas reféns durante assalto

A população de Castelo do Piauí amanheceu esta quinta-feira (06) assustada diante do que aconteceu durante a madrugada no município. É que bandidos armados invadiram a residência do prefeito da cidade, Magno Soares (foto ao lado), e renderam a filha dele, uma criança de apenas 4 anos de idade, e sua mulher, a primeira-dama de Castelo Maria do Socorro Soares, 38 anos.



Por telefone, o prefeito informou à reportagem do Portal O Dia que não se encontrava na residência no momento. Ele havia viajado e retornou na manhã de hoje após ser informado do acontecido. De acordo com Magno Soares, era por volta das três horas da madrugada quando pelo menos dois homens entraram na residência e anunciaram o assalto.

“Ele arrombaram a porta e tornaram minha filha e minha esposa reféns. Levara, quatro celulares e algumas joias, mas não chegaram a fazer nada com elas. Não houve agressão física, graças a Deus, mas elas contam que foram ameaçadas e sofreram abuso psicológico”, relata o prefeito de Castelo.

Magno Soares disse que a Polícia Militar foi acionada e que o caso também já foi denunciado formalmente à Polícia Civil, que já abriu o inquérito e iniciou as investigações no sentido de identificar os criminosos, localizá-los e prendê-los. No entanto, para o prefeito de Castelo, este caso não se trata de uma simples tentativa de assalto.

Magno conta que no decorrer do ano passado, recebeu várias ameaças de cunho político e acredita que a ação desta madrugada possa estar ligada a um suposto atentado contra sua família. Questionado sobre isso, o prefeito preferiu não dar mais detalhes e disse que a polícia já está cuidando do caso. “Tem várias linhas de investigação e eu prefiro aguardar que a polícia responda tudo formalmente e com as provas. O que importa é que, apesar do susto, tudo acabou bem pra minha família”, finaliza o gestor.

Até o momento, a Polícia Civil de Castelo ainda não tem a identificação dos criminosos que invadiram a casa do prefeito Magno Soares, mas está coletando imagens de câmeras de segurança para tentar chegar até a identidade deles.