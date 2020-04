PRF distribuí mais de 6 mil pontos de apoio nas estradas do Piauí

A policia rodoviária federal-PRF está disponibilizando através do seu site desde a última quinta-feira, 2, pontos de apoio por conta da pandemia do coronavírus. Os pontos servem para dar instruções aos condutores que precisaram por força maior está em deslocamento nas estradas do estado. Ao total, são mais de seis mil pontos distribuídos em borracharias, restaurantes e pontos de apoio.

Inspetor PRF, Alexadre Lima (FOTO: Arquivo pessoal)

‘O aplicativo esta disponível também para celulares e permite que o usuário acesse a faça uma consulta detalhada dos municípios e estados e a localização geográfica desses pontos, para facilitar o planejamento das pessoas que realmente precisam utilizar as rodovias federais’, explicou inspetor Alexandro Lima, da PRF-PI.

O mapeamento incluiu os carros e veículos menores, mas é direcionado diretamente ao apoio aos caminhoneiros. Uma das funções vista como linha de frente dentro do combate ao coronavírus, pois levam de uma estado ao outro material essencial na parte de serviços.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia