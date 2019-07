Picapes colidem na BR-316 e um veículo acaba saindo da pista

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF-PI) registrou um acidente ocorrido na BR-316, saída de Teresina, próximo à rotatória do Rodoanel. O fato aconteceu por volta das 17 horas desta quinta-feira (11), envolvendo dois veículos: um deles é uma picape modelo Hillux vermelha e o outro é uma Amarok branca.

Ainda não se sabe dizer como foi a dinâmica do acidente, mas imagens feitas por populares no local e divulgadas pela própria PRF mostram a Hillux com a parte dianteira destruída e Amarok capotada fora da pista. Segundo o inspetor Alexandro Lima, porta-voz da Corporação, não há registros nem de feridos graves nem de vítimas fatais.





“Todos os ocupantes se encontram ilesos, não houve escoriações e os veículos foram retirados da pista e devidamente entregues aos seus proprietários”, explicou o inspetor. Ainda de acordo com ele, a colisão foi frontal, mas somente a perícia dirá qual dos dois veículos teria feito a manobra irregular.

Por conta do acidente, o trânsito na BR-316 ficou congestionado, com formação de engarrafamento entre o final da tarde e começo da noite de ontem, mas quem passa pelo local hoje pela manhã já encontra o tráfego fluindo normalmente.

Maria Clara Estrêla