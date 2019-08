Em balanço divulgado na manhã desta segunda-feira (19) em relação a Operação Aniversário de Teresina, realizada entre os dias 15 e 19 deste mês, a Polícia Rodoviária Federal comunicou um aumento no número de acidentes graves nas rodovias federais do Piauí. Segundo a PRF, foram contabilizados oito acidentes graves, com duas vítimas fatais.



Os números mostram um aumento no número de acidentes graves em relação ao mesmo período do ano passado, quando apenas quatro acidentes graves foram registrados. Já em relação ao número de mortos, a PRF comunicou que, em comparação a 2018, o índice permaneceu o mesmo. Os acidentes com vítimas fatais ocorreram nas cidade de Campo Maior, na última sexta-feira (16), quando um veículo Fiat/Palio saiu da pista colidindo com um muro e na cidade de Floriano, neste domingo (18) no dia 18/08, com o tombamento de uma motocicleta.

PRF registra duas mortes durante operação Aniversário de Teresina. (Foto: Divulgação/PRF)



De acordo com a PRF, a operação foi realizada ao longo de todas as rodovias do estado, em especial na região norte onde o fluxo de veículos se mostrou com maior intensidade. O foco foi diminuir a violência nas rodovias federais do estado, mais precisamente o número de acidentes graves, feridos e mortos.



Durante as atividades foram fiscalizados 3.544 veículos e 3.573 pessoas. Ao todo, foram realizados 1.361 testes de alcoolemia representando um aumento significativo na quantidade de testes, resultando em 47 autos de infração e 05 pessoas detidas.



Em todas as outras infrações cometidas pelos condutores, a PRF aponta que houve uma redução significativa, sinalizando uma melhor consciência por parte dos condutores neste período. Como, por exemplo, a ultrapassagem em local indevido em que houveram 114 flagrantes.

A PRF também realizou em todo o estado ações educativas que resultaram em conscientização de 105 pessoas. "O que demonstra a preocupação da instituição em cada vez mais reduzir os acidentes através da educação e da sensibilização da sociedade piauiense para um trânsito mais seguro nas nossas rodovias", afirmou a instituição em nota.

Nathalia Amaral