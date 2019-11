PRF registra dois acidentes com morte nas BRs 135 e 316

O último sábado (16) foi marcado por dois acidentes com mortes nas rodovias federais que cortam o Piauí.



O primeiro caso ocorreu nas primeiras horas da manhã, no km 631 da BR 135, no município de Cristalândia. Um motociclista que pilotava uma motocicleta HONDA/CB 300R perdeu o controle do veículo e bateu em um objeto fixo. A vítima tinha 21 anos e morreu no local.

Segundo a PRF, informações preliminares de acordo com testemunhas e vestígios do local dão conta de que o condutor da motocicleta sem a devida falta de atenção à condução, perdeu o controle vindo a colidir a uma paredes de pedras.

O segundo óbito foi registrado na tarde de ontem, no Km 32 da BR 316, no município de Demerval Lobão.

Uma motocicleta colidiu lateralmente com um ciclomotor. O condutor da moto teve lesões graves, já o do ciclomotor, morreu na hora. Ele tinha 44 anos e era inabilitado. Na garupa do ciclomotor estava uma mulher que também teve lesões graves.

De acordo com a PRF, testemunhas informaram que o ciclomotor fez uma conversão à esquerda e foi atingindo lateralmente pela motocicleta.

Com informações da PRFNatanael Souza